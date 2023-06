Celtic, l’ex Palermo Maresca sogna la Premier League: in stand-by gli scozzesi

Postecoglou di recente ha firmato un quadriennale con gli Spurs, per rilanciare le ambizioni londinesi in Premier League dopo l'annata fallimentare targata Conte, presa in mano da Stellini e poi conclusa da Mason. Per sostituire l'allenatore uscente - secondo quanto riportato da Nicolò Schirà - il Celtic ha messo nel mirino un ex calciatore del Palermo: Enzo Maresca, oggi vice allenatore di Pep Guardiola al Manchester City. Occhio però alle ambizioni del tecnico, esonerato dal Parma l'anno scorso. Il suo sogno, sembrerebbe quello di guidare una prima squadra in Premier League, quindi la proposta scozzese è per il momento in stand-by. Seguiranno aggiornamenti.