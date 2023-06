Manchester City-Inter, ritrovato il padre di Maresca: era scomparso dopo la finale

Sospiro di sollievo in casa Manchester City. Il padre di Enzo Maresca, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, è stato ritrovato e sta bene. L'uomo, volato nei giorni scorsi dall'Italia a Istanbul per stare vicino al figlio, ha assistito alla finale di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi sugli spalti dell'Atatürk. Dopo il triplice fischio, però, si erano perse le tracce, con la polizia turca che lo ha cercato per tutta la notte, prima negli ospedali e poi nel resto della città. I dettagli non sono ancora stati resi noti.