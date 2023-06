Palermo, in bilico Soleri, Broh e Damiani. Il ds Rinaudo pensa al mercato in uscita

"Damiani, Broh e Soleri in bilico. Ma il Palermo non li svenderà. I due centrocampisti e l’attaccante possono finire sul mercato. Via solo con l’offerta giusta". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul calciomercato in uscita del club rosanero in vista del prossimo campionato di Serie B.

Il Palermo dovrà valutare attentamente la posizione di ogni calciatore in vista della prossima stagione. Jeremie Broh aveva disputato un sorprendente precampionato, forte della precedente esperienza vincente in Serie C con il SudTirol, ben impressionando il pubblico palermitano. Tuttavia, l'italo-ivoriano non si è dimostrato continuo nel corso della stagione. Successivamente, Edoardo Soleri ha fatto fatica ad imporsi nella realtà Serie B nella prima parte di campionato, sbloccandosi nel girone di ritorno con un pesante gol siglato alla Reggina e realizzando un totale di quattro reti in stagione. Il club rosanero, come riporta il GDS, cerca almeno due attaccanti e per questo motivo il classe 1997 potrebbe essere mandato altrove per trovare lo spazio che merita. Infine, Samuele Damiani è stato sempre elogiato dal tecnico di Bagnolo Mella ma dei centrocampisti è certamente stato quello meno impiegato.