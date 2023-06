Palermo, Bovo torna a casa. L’ex difensore rosanero nello staff di mister Corini

"Il Palermo è pronto ad accogliere un altro pezzo di storia recente del club. Cesare Bovo, infatti, dalla prossima stagione entrerà a far parte dello staff di Corini". Questa l'indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport nell'apertura odierna che vede allargarsi lo staff di mister Eugenio Corini in vista di un campionato di Serie B che dovrà vedere i rosanero tra i protagonisti.

Eleganza, leadership silenziosa, piede educato e vizio del gol. Queste sono le principali caratteristiche che ricordano con particolare affetto i tifosi del Palermo ripensando a Cesare Bovo. L'ex difensore originario di Roma era tornato allo stadio "Renzo Barbera" in veste di avversario, essendo stato l'allenatore in seconda del Cagliari, vice di un altro ex pilastro rosanero, ovvero Fabio Liverani. Oltre cento presenze con la maglia del Palermo per Bovo condite da otto reti, siglate prevalentemente sui calci piazzati, marchio di fabbrica del classe 1983.