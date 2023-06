Calciomercato Palermo. golden boys: Mesik talento targato Zeman, Nasti e D’Andrea…

Un punto sul calciomercato del Palermo targato City Football Group che punta dichiaratamente ad allestire una rosa in grado di competere per la promozione in Serie A nella stagione 2023-2034. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume strategie, trattative e principali obiettivi del management rosanero alla ricerca di tasselli di spessore perfettamente funzionali al credo calcistico di Corini. Nessun dubbio sulla coppia di portieri con Pigliacellli titolare e leader indiscusso nel ruolo, Massolo esperto e valido dodicesimo pronto se chiamato in causa. Difesa pronta a compiere il salto di qualità con l’arrivo dal Lecce dell'esperto in promozioni, Fabio Lucioni ed un altro profilo top per la categoria tra Ceccaroni (legato contrattualmente al Venezia fino al 2027, e Luca Ceppitelli, in scadenza a giugno con i lagunari. In materia di giovani prospetti da monitorare c'è il profilo del classe 2001 Ivan Mesik del Pescara che intriga non poco il management di viale del Fante.