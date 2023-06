Calciomercato Palermo: accordo con Lucioni, assalto a Ceccaroni

Il Palermo targato City Football Group inizia a muoversi concretamente in chiave calciomercato estivo.

"Le settimane scorse sono state utili per sondare il terreno, adesso il club rosanero è pronto ad affondare i primi colpi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". L'obiettivo di Leandro Rinaudo , direttore sportivo del Palermo FC , è quello di mettere nelle mani di Corini dei tasselli che possano consentirgli di esprimere la sua idea di calcio.

"L’accordo con Lucioni è totale. La negoziazione con il Lecce è in buona sostanza conclusa, con l’esperto difensore pronto a firmare il contratto che lo legherà al Palermo", si legge sul Gds. Si tratta di un profilo esperto per la categoria che alzerebbe tangibilmente l'asticella della retroguardia a disposizione del Genio. Reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone, Lucioni contribuirebbe a costruire la mentalità vincente del gruppo.