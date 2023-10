Mutti: “Modena-Palermo, esodo rosa al Braglia e City Group, dico tutto. Serie A…”

Nel capoluogo siciliano ha prestato la sua opera professionale in due diversi momenti storici, lasciando un segno profondo sul piano umano e professionale. La Sicilia nel destino dell'intensa parabola professionale di Bortolo Mutti, che nel triennio alla guida del Messina, dal 2003 al 2006, ha edificato due vere e proprie imprese sportive, una storica promozione in Serie A con i peloritani ed un settimo posto, piazzamento sorprendente e prestigioso, nella prima stagione dei giallorossi in massima serie. Nel 2001-2002 un campionato brillante nel Palermo dell'era Sensi, squadra costruita con raziocinio ed in economia, con Bombardini, Cappioli e La Grotteria idoli dei tifosi rosanero che sognavano il ritorno in A. Nel 2011-2012 il ritorno al "Barbera" per subentrare a Devis Mangia, conquistando una salvezza relativamente tranquilla con il Palermo di Zamparini che iniziava ad imboccare il suo percorso societario involutivo.