Salernitana-Nicola, Di Napoli: “Dietrofront Iervolino? Zamparini e quell’esonero…”

"Iervolino ha già ottenuto la scossa", le parole dell'ex Salernitana

"Un anno Zamparini esonerò Glerean dopo la prima giornata. Giocavo a Palermo ed avevamo perso 4 a 0 ad Ancona. A Salerno, invece, Fabiani mi disse che voleva esonerare Agostinelli nonostante avessimo un cospicuo vantaggio e la cosa mi stupì. Poche settimane dopo, il vantaggio si era assottigliato e si cambiò allenatore". Così Arturo Di Napoli, intervistato ai microfoni de "Il Mattino". Fra i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Palermo e Salernitana anche la scelta da parte del presidente Danilo Iervolino di richiamare Davide Nicola poche ore dopo l'esonero.

"Nel calcio può accadere che un allenatore esonerato venga richiamato dopo qualche partita. La Salernitana ha deciso di richiamare Nicola dopo 2 giorni dal suo esonero ed è apparso anomalo. Diciamo che è insolito, ma non va interpretato in maniera negativa. Secondo me il presidente Iervolino ha deciso a caldo. Poi, però, ha parlato con il ds, ha sondato i calciatori ed ha parlato anche con l'allenatore e si è reso conto che c'erano le condizioni per riportare in panchina Nicola. A volte, proprio i momenti di massima rottura possono servire perché all'interno di una società e di uno spogliatoio ci si dice tutto in faccia e si fa chiarezza, così da ripartire più forti di prima", le sue parole.

LA SCOSSA - "Iervolino, alla fine, ha ottenuto il risultato più importante. L'esonero di un allenatore è spesso lo strumento attraverso cui una società intende dare una scossa e Iervolino ha dato una bella scampanellata a tutti: ha esonerato l'allenatore, mettendo tutti dinanzi alle proprie responsabilità. L'esonero c'è stato e così anche la scossa, con la differenza che, dopo, il tecnico è stato richiamato ed io, lo confesso, ho esultato. Nicola è una grande persona e, secondo me, merita di avere un'altra possibilità. Ha fatto una grande impresa lo scorso anno ed ora avrà compreso cosa fare per ripartire al meglio. Del resto, ad eccezione di Bergamo ed in parte a Monza, la Salernitana ha sempre offerto prestazioni valide e bisogna anche considerare che non sempre Nicola abbia potuto contare su tutti gli effettivi. Mazzocchi manca da un po', Maggiore è fermo, all'inizio non era a disposizione Bohinen ed anche Fazio ha saltato tante partite. Giocatori così non si possono regalare a nessuno".

I TIFOSI -"Il presidente mi è piaciuto per come ha agito e per il modo in cui ha scelto di richiamare Nicola, facendo valere anche aspetti non strettamente tecnici. Ho apprezzato anche la difesa di De Sanctis che sta lavorando bene e sta facendo esperienza in una piazza come Salerno che è un bel banco di prova per tutti. I tifosi hanno contestato la squadra? Conosco Salerno ed il calcio abbastanza bene. Ci sta che i tifosi siano delusi per la batosta di Bergamo. Guardano le partite e notano le cose che ha notato anche il presidente. La contestazione senza eccessi può essere da stimolo al gruppo. Ci vuole equilibrio da parte di tutti, ma penso che i tifosi non chiedano altro che vedere impegno e voglia di lottare e sono certo che fin dalla partita col Napoli ci sarà una risposta".