Micciché: “Zamparini pianse dopo la finale di Coppa Italia, poi capii una cosa…”

"Zamparini odiava Cristante. In un Genoa-Palermo mi disse di andare nello spogliatoio per far levare Cristante dal campo. Io me ne guardai bene dal fare questa cosa e alla fine il Palermo pareggiò la partita, Cristante giocò per tutta la gara. Questo era Zamparini. Cosa successe in Zamparini dopo la finale di Coppa Italia? Fu una partita straordinaria, Zamparini pianse per l’emozione. Lui capì che quello era il top che avrebbe potuto raggiungere e che per rimanere a galla avrebbe dovuto fare grossi investimenti. A quel punto lui venne trascinato nel mondo della politica, si fece fautore del popolo e della gente. Lui andava nelle città a fare comizi, era un uomo della gente. Qui a Palermo lui ha fatto tanta beneficenza, è stato un uomo straordinario. Il 'movimento per la gente' l’ha creato per aiutare le persone che avevano problemi con le istituzioni".