Miccichè: “Convinsi Zamparini ad acquistare il Palermo. Top 11? Cavani e Dybala…”

Parola a Guglielmo Micciché. Ex vicepresidente del Palermo e fedelissimo di Maurizio Zamparini, braccio destro del presidente che ha segnato un'era calcistica alla guida del club di viale del Fante. In occasione della presentazione - andata in scena dal Mida di Mondello - del libro scritto e prodotto da Alessio Alaimo, intitolato 'Maurizio Zamparini, ambizione, passione, visione', Micciché ha raccontato alcuni aneddoti legati allo storico numero uno rosanero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it: “Da amici milanesi venni a sapere che Zamparini voleva acquistare il Genoa, io ero nel consiglio d’amministrazione del Palermo di Sensi. La moglie mi disse di trovare un acquirente per il futuro del club. Armato di grande coraggio lo chiamai al telefono e trovai una persona straordinaria. Zamparini mi disse che era in trattativa per acquistare il Genoa, allora io iniziai a convincerlo per acquistare il club rosanero. Zamparini mi disse che ci saremmo riaggiornati dopo quindici giorni ma che la mia decisione sarebbe stata quella. Zamparini si innamora di questa vicenda, la moglie Laura gli disse che sarebbero dovuti andare a Palermo. Da lì iniziò la trattativa con Sensi. I due litigarono, ma in un albergo di Roma si concretizzò il tutto. Una sera mi chiamò e mi disse “sono il proprietario del Palermo". Zamparini per me è stato un grande amico. Io non sono mai stato stipendiato dal Palermo e quindi con Zamparini ho sempre avuto un rapporto molto franco. Un rapporto d’amicizia durato quindici anni. Top 11? Zaccardo, Grosso, Barzagli, Barone, Toni, Amelia. L’Italia campione del mondo, insomma. In porta Fontana, Zaccardo e Grosso terzini, centrale Kjaer. Non posso non menzionare Eugenio Corini. Fabrizio Miccoli per me è il calciatore più forte che ha indossato la maglia del Palermo. Cavani, Dybala, gente imprescindibile”.