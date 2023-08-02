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Intervista realizzata da Davide Raja Moris Carrozzieri è uno degli ex calciatori con un passato con la maglia del Palermo ancora oggi tra i più ricordati ed apprezzati dalla tifoseria siciliana.
Torna a partire dalle ore 15:00 circa una nuova puntata di "#RadioMediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it, in onda dal lunedì al venerdì.
Intervista realizzata da Davide Raja L'ex centrocampista rosa Stefano Morrone, oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it nella quale ha parlato del momento di…
Intervista realizzata da Davide Raja Stefano Morrone, oltre ad aver vestito maglie prestigiose come quelle di Venezia e Parma ed essere un doppio ex di Palermo e Cosenza, è stato recentemente uno…
Intervista realizzata da Davide Raja Due stagioni indossando la maglia del Palermo per Stefano Morrone, tra i protagonisti della prima annata targata Maurizio Zamparini in Sicilia con trentotto…
Intervista realizzata da Davide Raja "Mignani è un ragazzo umile, così come il suo secondo, Vergassola. Sono persone che fanno del lavoro il proprio punto di forza. La serenità che manca verrà data da…
Intervista realizzata da Davide Raja Portiere con esperienza in massima serie in piazze come Palermo, Brescia, Bologna e Cesena, Federico Agliardi si espone sull'operato del collega Mirko Pigliacelli,…
Intervista realizzata da Davide Raja Nella propria carriera da calciatore, il percorso di Federico Agliardi si è incrociato sia con Rolando Maran sia con Eugenio Corini, due tecnici che si sfideranno…
Intervista realizzata da Davide Raja Federico Agliardi ha vestito dal 2006 al 2008 la maglia rosanero, arrivando anche a disputare la Coppa UEFA per la prima volta in carriera. Protagonista sia in…
Intervista realizzata da Davide Raja Nato e cresciuto calcisticamente a Brescia, piazza che lo ha allevato dai settori giovanili fino all'esordio in Serie A nel 2003, Federico Agliardi è arrivato a…
di Davide Raja Ne è passato di tempo da quel deludente pareggio a reti bianche del "San Nicola" di Bari, con il Palermo che non è riuscito a portarsi a casa l'intera posta in palio nonostante ben due…
Torna eccezionalmente a partire dalle ore 14:30 una nuova puntata di "#RadioMediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it, in onda dal lunedì al…
Intervista realizzata da Davide Raja Giorgio Corona, uno dei centravanti più prolifici nella storia delle leghe minori con ben 258 reti messe a segno in carriera tra campionati dilettantistici e…
Intervista realizzata da Davide Raja Giorgio Corona è stato un bomber di categoria che nel corso della propria carriera si è tolto parecchie soddisfazioni. Un attaccante vecchio stile che si è fatto…
Intervista realizzata da Davide Raja Da palermitano e amante della propria terra, Giorgio Corona non può che essere dispiaciuto per il momento complicato che sta attraversando la formazione di Eugenio…
Intervista realizzata da Davide Raja Giorgio Corona, uno dei centravanti più prolifici nella storia delle leghe minori con ben 258 reti messe a segno in carriera tra campionati dilettantistici e…
Un tecnico che amava lavorare con i giovani talenti, preziosi diamanti grezzi forgiare, da lustrare e levigare con cura. Sono davvero tante le scommesse in sede di calciomercato vinte dal Palermo ai…
Una storia intrisa di soddisfazioni, gioie e traguardi prestigiosi, gioco, risultati e spettacolo. Delio Rossi e il Palermo. Binomio esaltante ed indissolubile nel cuore di molti tifosi rosanero,…
La Nazionale italiana di Luciano Spalletti non deve assolutamente fallire l'appuntamento con la qualificazione al prossimo Europeo del 2024 ed è chiamata a superare due ostacoli calla portata ma non…
Sono diversi i calciatori allenati da Delio Rossi presenti nella classifica dei goleador all-time del Palermo. Da Edinson Cavani e Abel Hernandez ad Javier Pastore, fino al più recente Ilija…
Dopo un avvio da record in Serie B, il Palermo di Eugenio Corini sembra aver tirato il freno a mano. Tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro partite, due fra le mura amiche dello Stadio "Renzo…
E' un pezzo di storia del Palermo. Delio Rossi è uno dei tecnici che la piazza siciliana ricorda con più affetto; il classe 1960 nativo di Rimini ha condotto i rosanero fino alla finale di Coppa…
"Ad Ascoli ho fatto due parentesi brevissime. La prima caratterizzata da qualche bella intuizione, tra cui Pasquale Foggia e Fabio Quagliarella, oltre a Paci e Domizzi. Il legame che ho con Palermo…
Il Palermo di Eugenio Corini torna in campo. Alle ore 15:30 puntata SPECIALE di "#RadioMediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it. Le ultime…
Festival del Var e dei rimpianti al "San Nicola" di Bari: il Palermo soffre e tiene nel primo tempo, poi spreca un rigore e non riesce a vincere nonostante la doppia superiorità numerica nella…
— Il fantallenatore ha a disposizione 500 fantamilioni virtuali per acquistare 25 giocatori: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti, scelti tra quelli pubblicati nel Listone…
SPECIALE RITIRO MEDIAGOL, LIVE DA PINZOLO: SEGUI LA DIRETTA DELLE 18:45
Torna a partire dalle ore 18.45 una nuova puntata di "#SpecialeRitiro", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it. Aggiornamenti sul ritiro…