Rossi: “Palermo-Sampdoria per Champions o finale Coppa Italia Inter? Rigiocherei…”

Rossi ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Mediagol.it nel corso della quale si è anche soffermato su alcuni snodi focali della sua esperienza sulla panchina rosanero: la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la sconfitta con l' Inter nell'ultimo atto della competizione, e la gara decisiva per l'accesso alla Champions League League contro la Sampdoria di Cassano e Pazzini.

"Penso alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan nel 2011. Era il Milan degli imbattibili con Seedorf mentre noi eravamo una piccola realtà. In quell’annata poi battemmo due volte pure la Juventus anche se non era ancora quella dei nove scudetti di fila. Il ricordo più bello invece è paradossalmente anche il più brutto. Quella finale di Coppa Italia, la sconfitta sapendo che quella sarebbe stata la mia ultima partita con quel Palermo . Vedere lo stadio Olimpico, quindi a distanze siderali dalla Sicilia, per tre quarti rosanero è stata una delle emozioni più grandi della mia carriera".

"Forse la finale con l’Inter. Bene o male con la Sampdoria si sono state delle concause nel senso che i blucerchiati sono andati a vincere inaspettatamente in casa della Roma facendo perdere ai giallorossi lo scudetto e poi con quel punto in più del “Barbera” sono andati in Champions. Però io lì me la sono giocata con il mio “nido” di giocatori al completo, a differenza della finale di Coppa Italia in cui c’erano alcune defezioni. Bacinovic e Bovo erano squalificati, Goian si è infortunato nel primo tempo con l’ingresso obbligato di Carrozzieri. Avrei voluto rigiocare quella finale con tutti gli effettivi, poi forse l’avrei persa lo stesso perché era una Inter molto forte. In ogni caso mi avrebbe fatto piacere giocarla con tutti gli elementi a disposizione".