Delio Rossi: “Pastore doveva restare a Palermo. Una volta passeggiava in campo e…”

"Mi sono affezionato molto a Pastore, non solo da un punto di vista tecnico. È un grandissimo giocatore che però non ha avuto la carriera che meritava e forse gli sarebbe servito restare un altro po’ a Palermo. In una squadra come il PSG sei uno dei tanti, mentre a Palermo uno come Pastore… era Pastore. La squadra girava intorno a lui. Rimanendo un altro anno in Sicilia forse sarebbe andato a Parigi con le “spalle più larghe”. Pastore è un giocatore un po’ particolare, senza un ruolo specifico. Non è un mediano davanti la difesa, non è un trequartista, non è un esterno, non è un incursore, non è una mezzala… è un “tuttocampista”. Volendo fare un paragone mi ricorda il Falcao della Roma. Aneddoto? Non ricordo in quale partita ma Javier si era fermato in mezzo al campo dopo una decina di minuti. Nel mentre che la partita andava avanti non partecipava né in fase di possesso né in fase di non possesso. Al ché l’ho chiamato vicino la panchina e gli ho chiesto “scusami, dove sta il problema?” e lui “il problema è che dopo tre passaggi non danno la palla a me”. Inizialmente era uno di quei giocatori che se non toccavano la palla dopo due passaggi allora si sentivano fuori dal gioco ma significava anche che l’appoggio doveva cercarlo anche dal terzino e così via. È un giocatore particolare. Uno che prende Pastore lo deve mettere al centro della squadra per farlo sentire Pastore. Un giocatore molto talentuoso e ci sta che in alcune giornate non riescano alcune giocate ma se hai Pastore la prima maglia la dai a lui. Al Paris Saint-Germain però non funziona così".