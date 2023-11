Delio Rossi: “Brunori mi piace, ma Miccoli era unico. I miei big a Palermo…”

"Io glielo auguro. Brunori a me piace come giocatore, fermo restando che penso che Miccoli abbia più classe, mentre Brunori la potenza. Fabrizio però non era il classico centravanti o bomber d'area di rigore, non era Toni per intenderci. Giocava più di fino e di tecnica. Ma si parla di epoche e di categorie diverse in queste classifiche all-time. Sicuramente far gol in Serie A ed in Europa è più difficile che in Serie B e Serie C. I due attaccanti mi piacciono entrambi, anche se per affetto sono rimasto particolarmente legato a Miccoli. Per caratteristiche tecniche nessuno è stato come lui, forse Cassano. Fabrizio era una punta che non era una punta. Era un trequartista che però agiva da seconda punta. Per me era fortissimo quando partiva decentrato sulla sinistra e rientrava. Non mi viene in mente un giocatore attualmente in attività che sia simile a lui".