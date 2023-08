RADIOMEDIAGOL, LIVE ALLE 15:30: SEGUI IL PRE PARTITA DI REGGIANA-PALERMO

La sfida Reggiana-Palermo è in programma alle ore 20:30: segui il pre-partita di Mediagol.it.

Il Palermo di Eugenio Corini torna in campo. Alle ore 15:30 puntata SPECIALE di "#RadioMediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it. Le ultime sulla sfida Reggiana-Palermo, terza giornata di Serie B 2023/2024, in programma alle 20:30 al Mapei Stadium.

In studio il vicedirettore di Mediagol.it Leandro Ficarra e la giornalista Noemi Cusano vi racconteranno indiscrezioni di calciomercato, curiosità e le ultime sulle due formazioni che scenderanno in campo martedì sera. Ne parliamo su "#RadioMediagol" in diretta sui nostri canali social: Facebook, YouTube e Twitch. Nel corso della trasmissione leggeremo i vostri commenti, scriveteci!