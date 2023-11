Corona-Mediagol: “Catanzaro mi ha dato tanto. Iemmello? Figurati se non sente derby”

Nato a Palermo e consacratosi a Catanzaro, Giorgio Corona ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it

Intervista realizzata da Davide Raja

Giorgio Corona, uno dei centravanti più prolifici nella storia delle leghe minori con ben 258 reti messe a segno in carriera tra campionati dilettantistici e professionistici. Grinta e personalità da vendere sin dagli esordi, ben presto i compagni gli affibbiarono il soprannome di Re Giorgio. Dopo la consacrazione a Brindisi in Serie C2, Corona esplose calcisticamente in C1 ed in seguito in B con la maglia del Catanzaro, realizzando ben quarantasette gol in tre stagioni dal 2003 al 2006. Quasi dieci anni dopo, il club calabrese ha ritrovato un nuovo goleador da "incoronare" con Pietro Iemmello, elogiato dallo stesso Corona.

L'ex bomber nato di Palermo ha ripercorso questa importante tappa della propria carriera, oltre ad un focus sull'attuale formazione giallorossa allenata da Vincenzo Vivarini che affronterà proprio i rosanero il prossimo venerdì al "Renzo Barbera". Questo il pensiero di "Re Giorgio" nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Mediagol.it:

Che ricordi hai dell'esperienza a Catanzaro?

"È una piazza stupenda. Io mi sono trovato sempre benissimo. Ringrazio sempre i tifosi del Catanzaro. Poi io sono una persona che si trova bene ovunque. Catanzaro mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere parecchio. Abbiamo vinto dei campionati e siamo retrocessi ma le esperienze negative sono pur sempre esperienze che ti porti dietro".

Com’è nato il soprannome Re Giorgio?

"Con il mio cognome ci giocavano tanto, sin dai tempi del Milazzo e a Cinisi. È iniziato un po’ per scherzo ma questo “Re Giorgio” poi è rimasto per tutta la carriera".

Ti aspettavi questo inizio così positivo della formazione di Vivarini?

"Non ha cambiato tanto e questa è stata una fortuna. L’ossatura della squadra della Serie C è rimasta e poi sono guidati da un ottimo direttore che è Magalini, che io ho avuto a Mantova. Sa quello che deve fare ed è una persona molto esperta. Onestamente nemmeno io mi aspettavo questo exploit ma giornata dopo giornata si stanno confermando come una buona squadra poi vengono da una grande vittoria. I derby non si giocano ma si vincono ed è stato così alla fine".

Iemmello è stato decisivo contro il Cosenza. Possiamo eleggerlo nuovo “Re” di Catanzaro?

"Lui ha sempre parlato bene di me anche quando non giocava a Catanzaro. Mi ha sempre stimato ed io ho sempre ricambiato. Ho visto che era molto carico per il Cosenza ma d’altronde chi più di lui nato a Catanzaro poteva sentire questo derby. Lo sentivo io da siciliano quando sfidavamo il Crotone quindi figuriamoci lui. Io ho fatto tanti derby in Sicilia e in Calabria e posso dire che non è una partita come le altre".

