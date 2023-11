Corona: “Palermo e Catania, ecco come vivevo i derby. Pelligra? Il problema è uno…”

Nonostante sia nato a Palermo , e sia stato anche in prova con il club rosanero in giovane età, Giorgio Corona non riuscì ad esordire con la squadra della propria città. Dopo aver lasciato il segno con la maglia del Catanzaro, "Re Giorgio" è riuscito a raggiungere l'Olimpo della Serie A proprio con il Catania di Pasquale Marino, neopromosso dalla cadetteria. Per lui anche un gol a sbloccare il primo derby di Sicilia della stagione 2006/2007, aprendo le marcature di quel pirotecnico 5-3 in favore della formazione allenata da Guidolin al "Renzo Barbera".

"Il problema principale al Sud è che non diamo ai club il tempo di lavorare. Si pensa “noi siamo Catania, siamo Palermo, siamo Messina e nelle prime tre partite vogliamo vincerne dieci”. Non è così che funziona. Il Catania ha una buona struttura societaria e sta cercando in tutti i modi di risalire. Le siciliane che ho menzionato poc’anzi secondo me devono stare come minimo in Serie B. Palermo e Catania come piazze meritano la Serie A. Auguro anche al Trapani di risalire, vedo che in Serie D sta facendo molto bene. Noi in Sicilia dobbiamo cercare di far uscire dei talenti che ci sono ma che purtroppo vanno fuori a giocare perché al momento mancano le piazze e le strutture adeguate a questa crescita dei giovani. Dando uno sguardo al futuro dico che prospettive sono però buone a mio giudizio con queste nuove proprietà a Palermo e Catania".