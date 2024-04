Di Donato-Mediagol: “Mignani per il futuro del Palermo. Vedo Di Mariano trequartista”

Tutto su modulo, calciatori che potrebbe valorizzare Mignani a Palermo e lotta promozione. L'intervista di Mediagol all'ex rosanero Di Donato.

Mediagol ⚽️ 4 aprile 2024 (modifica il 4 aprile 2024 | 12:34)

Intervista realizzata da Davide Raja

"Mignani è un ragazzo umile, così come il suo secondo, Vergassola. Sono persone che fanno del lavoro il proprio punto di forza. La serenità che manca verrà data da loro ed è quello che serve oggi al Palermo. L’anno scorso è arrivato ad un passo dalla Serie A con il Bari che è una piazza dalle grandi pressioni. Le piazze calde del Sud gli piacciono e poi con i biancorossi ha anche ottenuto risultati importanti". Questo il pensiero di Daniele Di Donato, ex allenatore di Latina e Arezzo tra le altre, circa l'approdo in Sicilia di Michele Mignani, annunciato dal club di Viale del Fante come nuova guida tecnica dopo l'esonero di Eugenio Corini. Al genovese classe 1972 l'arduo compito di risollevare una squadra in crisi di risultati per classificarsi nella miglior posizione possibile in chiave playoff, con il suo cammino che inizierà dalla Sampdoria, la squadra che lo ha lanciato tra i professionisti nella propria carriera da calciatore.

Di Donato, ex centrocampista del Palermo, è stato compagno di squadra dell'attuale tecnico rosanero, indossando insieme le maglie del Siena e del Castel di Sangro. Di seguito le sue dichiarazioni intervistato ai microfoni di Mediagol.it:

Mignani chiamato dal club per chiudere la stagione al meglio ma lo immagini anche come tecnico per il futuro del Palermo?

"Secondo me sì, specialmente in questo momento. È un ragazzo che ti dà serenità. Il Palermo quando è avanti di due gol e poi ne subisce uno, tende a farsi rimontare. La serenità che porta Mignani può rivelarsi fondamentale".

Il modulo prediletto da Mignani è il 4-3-1-2, pensi che lo possa utilizzare anche a Palermo?

"Si adatterà ai giocatori che ha. Il Palermo è costruito per il 4-3-3 ma ha i calciatori in grado di adattarsi al 4-3-1-2. Cercherà di valorizzare ogni singola qualità dei propri giocatori mettendoli in posizioni tale da farli rendere al massimo".

In caso di 4-3-1-2, chi pensi che possa ricoprire il ruolo del trequartista?

"Trequartisti puri al momento i rosa non li hanno. Vedo Ranocchia con tempi di inserimento importanti e potrebbe occupare questo ruolo quando si riprenderà. Vedrei bene anche Di Mariano, giocatore palermitano e con qualche responsabilità in più. Al di là di giocare per la squadra della propria città, Di Mariano ha caratteristiche tecniche importanti per far bene anche in questo ruolo. In avanti può fare qualsiasi ruolo e in queste ultime sette-otto partite può dire la sua dimostrandosi un elemento prezioso e chissà, magari troverà il suo primo gol stagionale".

Corini da ex centrocampista è riuscito a valorizzare prevalentemente il proprio centrocampo e lo si può notare dalle crescite di Segre, Gomes e Ranocchia su tutti. Pensi che Mignani da ex difensore possa rendere più solido il reparto arretrato al momento in difficoltà visti i numerosi gol incassati?

"La fase difensiva c'è da dire che la curano tutti e undici i calciatori in campo. Essendo stato un difensore, Mignani può dare alcune indicazioni in più".

Secondo te alla fine chi conquisterà la promozione in Serie A? Ed il Palermo dove può arrivare?

"Per me sale il Parma e poi vedo bene Venezia, Como e Cremonese. Il Palermo può però dire la sua ai playoff e con l’effetto “Barbera” da non sottovalutare. Tutto è possibile. D’altronde li ha vinti due anni fa in Serie C, potrebbe vincerli di nuovo!".

