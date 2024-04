Lupo-Mediagol: “Mignani-Palermo ok, non è un integralista. Modulo e Serie A…”

L'intervista esclusiva rilasciata dall'ex ds del Palermo a Mediagol.it: "Il suo è un calcio intenso ed equilibrato, solido ma non di certo rinunciatario".

Mediagol ⚽️ 3 aprile 2024 (modifica il 3 aprile 2024 | 19:23)

"Mignani è un ragazzo molto serio e preparato, che conosco bene. Durante i miei trascorsi da dirigente ho avuto modo di intrattenere diversi colloqui con lui, mi ha subito impressionato per la serietà, l'applicazione, la cultura del lavoro e lo scrupolo nella cura del dettaglio alla base del suo calcio". Così Fabio Lupo, intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Dopo l'ennesima debacle del Palermo in campionato (quattro ko nelle ultime cinque partite), il club targato City Football Group ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Eugenio Corini, individuando in Michele Mignani il profilo ideale per la successione, in vista del rush finale. Il tecnico originario di Genova, che lo scorso giugno ha condotto il Bari fino alla finale playoff per la promozione in Serie A, battuto in extremis dal Cagliari di Claudio Ranieri, si è legato ai rosanero sino al termine della stagione corrente, con opzione per la prossima.

"Mignani non ha grilli per la testa, non si inventa chissà quali anomale alchimie, lo ritengo un allenatore con le idee chiare, fautore di un calcio semplice, lineare ed essenziale. Dà identità, compattezza ed equilibrio alle sue squadre, organizza con attenzione ed efficacia la fase difensiva. Il suo è un calcio intenso ed equilibrato, solido ma non di certo rinunciatario. Ha un'ottima media-punti in carriera e riesce ad assemblare al meglio le sue rose, con dei principi di base chiari che tengono anche debito conto delle caratteristiche dei calciatori a sua disposizione. Non dimentichiamo che è stato a pochi secondi dalla promozione in Serie A con il suo Bari, perdendo per un soffio al fotofinish la finale playoff con il Cagliari di Ranieri. Ragazzo perbene, onesto e leale, garbato e trasparente nel modo di porsi, questo lo rende credibile ed apprezzato anche nella gestione dello spogliatoio", ha proseguito l'ex direttore sportivo del Palermo.

"Bari e Palermo sono due piazze blasonate ed importanti, con ambizione e passione trascinante nel quotidiano, ti danno una pressione e degli stimoli per certi versi simili, anche se veicolati in modo differente. Credo proprio che possa essere la scelta giusta per restituire compattezza e slancio al Palermo in questo finale di stagione. Se proprio la proprietà ha ritenuto imprescindibile il cambio in panchina, tra i profili disponibili nell'immediato lo considero un'ottima soluzione. Il Palermo ha un organico di primissimo ordine, se ritrova coesione, equilibrio ed energia emotiva può tranquillamente giocarsi la promozione ai playoff, indipendentemente dal piazzamento che riuscirà a raggiungere nella regular season. Lui predilige il 4-3-1-2, ma non è un integralista tattico. Con la rosa che ha può perfettamente adottare anche il 4-3-2-1 o il 4-2-3-1. Sono certo che darà il meglio di sé in questa nuova e stimolante esperienza in una piazza che io amo particolarmente", ha concluso Lupo.

