Brunori, parla Stemperini: “Mercato? E’ concentrato sul Palermo, vuole la Serie A”

"E' ovvio che un attaccante come Brunori, che continua a fare gol in ogni categoria, attiri l’interesse di molte squadre". Lo ha detto Sandro Stemperini , intervistato ai microfoni di "TVPlay". Diversi i temi trattati dal noto operatore ed intermediario di mercato, che ha curato il trasferimento in Sicilia di Matteo Brunori: dal futuro del bomber italo-brasiliano, legato al club di viale del Fante da un contratto fino al 30 giugno 2027, agli obiettivi del club targato City Football Group che - dopo l'ennesima sconfitta rimediata in campionato - ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico Eugenio Corini , affidando la guida tecnica della prima squadra a Michele Mignani .

"Mi sembra di capire che adesso Matteo è molto concentrato sul Palermo dove è il trascinatore: è il primo che ci tiene a portarlo in Serie A. Penso anche, però, che arrivati ad un certo punto della carriera vorrebbe andare a giocare in Serie A. Spero ci vada col Palermo, poi a fine stagione si vedrà. E' molto legato alla città, ma è importante fare questo salto e sarà lui a decidere. Palermo è una piazza molto esigente in cui è bello vivere il calcio. Ero lì quando hanno centrato la promozione dalla Serie C alla B: è stato qualcosa di unico. Però, allo stesso tempo, hanno delle aspettative importanti perché la gente non vede l’ora di rivedere la squadra in A. C’è da dare merito alla nuova società che ha fatto investimenti importanti, hanno fatto un centro sportivo in due anni e prima nessuno ci era riuscito. Hanno costruito le basi, i tifosi possono stare tranquilli perché è una società seria ed importante. Il periodo purtroppo è un po’ difficile per i risultati, ma col cambio allenatore le cose si possono sistemare perché la squadra è forte. Me lo auguro di cuore: è una città, tifo e stadio straordinario che merita la Serie A", le sue parole.