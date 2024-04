FOTO Palermo, Brunori saluta Corini: “Grazie per aver sempre creduto in noi”

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo. Dopo l'ennesimo tonfo in campionato all'Arena Garibaldi di Pisa, il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Bagnolo Mella, che ha lasciato ieri mattina il centro sportivo di Torretta dopo aver radunato giocatori e staff per salutare l'intero gruppo. Fatali allo stesso allenatore gli ultimi risultati negativi della squadra (quattro sconfitte nelle ultime cinque partite), che occupa attualmente il sesto posto in classifica a quota quarantanove punti, frutto di quattordici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, con cinquantacinque gol all'attivo e ben quarantacinque reti subite. "Grazie per aver sempre creduto in noi, in bocca al lupo Mister", il messaggio pubblicato su Instagram dal capitano del Palermo, Matteo Brunori, nel day-after l’esonero dello stesso Corini.