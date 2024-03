Agliardi-Mediagol: “Super Palermo con Zamparini! Se Guidolin sfidasse Delio Rossi…”

"è stato tutto molto repentino in una sessione invernale in cui il Palermo aveva fame di portiere. In quell'anno lì ci siamo avvicendati in parecchi nella porta di un Palermo che aveva ritrovato la Serie A dopo tanti anni. Mi sono ritrovato dalla Serie B con il Brescia di Rolando Maran al Palermo che si giocava i primi posti del campionato di Serie A. Per il mio trasferimento in Sicilia ringrazio ancora oggi Rino Foschi che per me ha fatto veramente tanto. Poi l'ho ritrovato anche a Padova e Cesena".