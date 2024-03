Corini: “Conta solo il Brescia, abbiamo voglia di reagire. Di Francesco importante”

"Per me conta solo il Brescia, veniamo da una sconfitta in casa e abbiamo voglia di reagire. Siamo tutti concentrati per andarci a riprendere dei punti importanti che abbiamo lasciato in casa. Gomes? Claudio come sapete è arrivato alla partita di martedì che non stava benissimo, gli abbiamo dato due giorni di recupero. E' a disposizione, valuterò le sue condizioni. Traorè? Ha grande talento, l'ho visto lavorare bene anche in non possesso. Mi avete chiesto spesso di Chaka ma meno di Di Francesco che è un giocatore importantissimo. C'è un livello di competizione di un certo tipo nel ruolo. Di Francesco ha esperienza e ritengo sia molto importante. Una riflessione è già stata fatta in questi giorni sulla formazione, lo stesso Diakité ha avuto bisogno di un giorno in più per recuperare".