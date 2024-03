LIVE Brescia-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Se andiamo a vedere come abbiamo preso i gol nelle ultime due non si tratta di costanti dove la squadra era fuori equilibrio. C'è stato qualche errore di posizionamento, non vedo una squadra che non faccia una fase di non possesso in un certo modo. Ci piace attaccare, ma secondo me abbiamo trovato equilibrio in fase di non possesso. Cremona è stata un'occasione persa, con la Ternana è stata la frenesia a condizionarci. Abbiamo perso misure, distanze e lucidità. Questo ha lasciato nei miei occhi l'idea di una prestazione non positiva, ma per larghi tratti della partita siamo stati in dominio. Le partite si vincono anche uno a zero e questo l'ho detto ai ragazzi. La partita con la Ternana mi ha ricordato quella con il Lecco in casa. E' stata una lezione in funzione delle partite di questo tipo che giocheremo nell'ultimo tratto di campionato"