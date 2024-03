Corini: “Sogno secondo posto infranto? No, rallentato. Brescia, va fatta riflessione”

"Sogno secondo posto infranto? No, rallentato dopo il pareggio e la sconfitta. Sicuramente l'hanno rallentato, ma mancano undici partite e quello che è successo a noi può capire ad altre squadre. Dobbiamo pensare alla nostra partita, può succedere ancora di tutto. Ci proveremo fino alla fine. In un campionato come la B può succedere di tutto, bisogna stare attaccati alla classifica. Questa partita ci ha fatto staccare di qualche punto. Io rimango convinto che questa squadra ha delle caratteristiche e delle qualità ben precise per riprenderci. Dobbiamo iniziare portando a casa un risultato importante da Brescia. Ci sarà bisogno di un mix di tutto, va fatta una riflessione su chi ha avuto un minutaggio importante nelle ultime due partite. Da come ho visto i giocatori sono pronti e con voglia di fare. Dovrò trovare la soluzione giusta per chi partirà dall'inizio e chi entrerà a gara in corso. Se andiamo a vedere come abbiamo preso i gol nelle ultime due non si tratta di costanti dove la squadra era fuori equilibrio. C'è stato qualche errore di posizionamento, non vedo una squadra che non faccia una fase di non possesso in un certo modo. Ci piace attaccare, ma secondo me abbiamo trovato equilibrio in fase di non possesso. Cremona è stata un'occasione persa, con la Ternana è stata la frenesia a condizionarci. Abbiamo perso misure, distante e lucidità. Questo ha lasciato nei miei occhi l'idea di una prestazione non positiva ma per larghi tratti della partita siamo stati in dominio. Le partite possono vincersi anche uno a zero e questo l'ho detto ai ragazzi. La partita con la Ternana mi ha ricordato quella con il Lecco in casa. E' stata una lezione in funzione delle partite di questo tipo che giocheremo nell'ultimo tratto di campionato"