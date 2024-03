Agliardi: “Che bello il Barbera pieno! Palermo, a Brescia sarà dura. Pigliacelli…”

Il pensiero di Federico Agliardi su Pigliacelli, Desplanches e Brescia-Palermo nell'intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it

Mediagol ⚽️ 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 19:18)

Intervista realizzata da Davide Raja

Portiere con esperienza in massima serie in piazze come Palermo, Brescia, Bologna e Cesena, Federico Agliardi si espone sull'operato del collega Mirko Pigliacelli, attuale estremo difensore del club rosanero, e del suo vice Sebastiano Desplanches, giovane dal futuro roseo ma che al momento non ha ancora ufficialmente esordito con i siciliani viste anche le gerarchie stabilite ad inizio stagione da mister Eugenio Corini. Attualmente preparatore dei portieri della Fermana in Serie C, Agliardi ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, soffermandosi anche sul momento attuale del suo ex Palermo, affamato di punti e che proverà a portarsi a casa l'intera posta in palio al "Rigamonti".

Per quanto riguarda la porta del Palermo attuale, Pigliacelli è un portiere moderno che abbina riflessi ed agilità con una splendida visione di gioco. Che opinione ti sei fatto di lui ed anche di Desplanches, già protagonista con l’Under 20 e 21 della Nazionale?

"Pigliacelli è già da anni che interpreta il ruolo in questo modo ed è un ottimo portiere. Non è altissimo però ha carisma e in una piazza esigente come quella di Palermo io ce lo vedo bene. Poi magari, visto il suo modo di giocare, alle volte capita quella situazione in cui non è perfetto ma andando a fare un bilancio direi che sono nettamente di più i benefici che porta rispetto ai malus. Per quanto riguarda Desplanches, meriterebbe un po' più di spazio perché con Pigliacelli è un po' chiuso, al di là del recente infortunio del giovane portiere. Il nostro ruolo è particolare. Le squadre in Serie A tendono ad avere anche il portiere in seconda che può insidiare il primo, penso a Perin e Szczesny oppure ancora Audero e Sommer. Questo anche perché si gioca più spesso in giorni ravvicinati e la quantità di stress può aumentare. In un campionato come la B c'è più tradizione, specie se il portiere trova continuità. Desplanches può fare davvero tanto bene ma appena si riprende dovrebbe trovare minutaggio".

Il Palermo dopo aver risalito la classifica con quattro vittorie in cinque partite si è fatto recuperare dalla Cremonese e poco dopo ha perso in casa con la Ternana. Nel frattempo tutte le concorrenti hanno vinto e dunque un ulteriore passo falso potrebbe compromettere il percorso dei rosa. Che partita ti aspetti?

"Partita difficile, lo dico per entrambe. Tutte e due vogliono vincere chi per un motivo chi per l'altro. Il Palermo vuole restare aggrappato alla corsa al secondo posto ma non sarà facile perché il Brescia vuole tornare alla vittoria dopo diverse giornate a secco. Prevedo una partita bloccata ma a prescindere dal risultato, domani non si determinerà niente. Basta sempre un passo falso della formazione davanti in classifica per riaprire i giochi e sei subito lì. Tutto è ancora aperto ma dico solo che per i rosanero sarà un match veramente difficile quello di Brescia. Che vinca il migliore! Io non mi sbilancio perché ho il cuore diviso tra entrambe le piazze".

Un messaggio per i tifosi di Brescia e Palermo?

"Auguro ai tifosi del Palermo e a quelli del Brescia di poter rivivere i fasti passati della Serie A. Mi ha fatto piacere vedere un "Barbera" così pieno. Mi auguro che anche a Brescia possa tornare l'entusiasmo degli anni passati. Sono due realtà che storicamente hanno sempre fatto divertire e spero che possano continuare a farlo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.