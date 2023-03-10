Inter, Onana è il nuovo portiere del Manchester United: "Magari un giorno tornerò" ⚽️ ⚽️ 19 luglio 2023 - 12:40 19 luglio

L'affare tra l'Inter e il Manchester United è prossimo dal diventare ufficiale: André Onana sarà il prossimo numero uno della compagine guidata da Erik ten Hag. Il portiere camerunense ha deciso di…