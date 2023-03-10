Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del derby di domenica contro lo United: Reggiana-Ascoli, Nesta: “Per salvarci dobbiamo fare di più e non prendere certi…
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[caption id="attachment_1206136" align="aligncenter" width="1024"] MILAN, ITALY - MAY 03: Divock Origi of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and US Cremonese at Stadio…
Tutto pronto per Manchester United-Fulham, in programma allo stadio Old Trafford alle ore 16:00 e valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Premier League. Qui Manchester United: Forma…
Jadon Sancho si avvicina al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland l'esterno offensivo dovrebbe raggiungere la sua vecchia-nuova squadra nel ritiro di Marbella, dove sta…
Il Manchester United è chiamato a una reazione immediata dopo la sconfitta di sabato contro il West Ham. I Red Devils sono attualmente all'ottavo posto in classifica, a 8 punti dalla zona Champions…
Ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Quattro le partite in programma alle ore 21:00: Copenhagen-Galatasaray, Manchester United-Bayern Monaco, Salisburgo-Benfica, Union Berlino-Real…
Ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Ecco le formazioni delle sfide di oggi in programma alle ore 21:00: VIDEO Inter-Real Sociedad, la probabile formazione di Inzaghi in Champions…
La partita tra Manchester United e Bayern Monaco è valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024. La gara si gioca oggi 12 dicembre 2023 alle 21:00 ora allo stadio Old…
La vittoria del Manchester United contro il Chelsea è stata una prestazione convincente, che ha ridato fiducia alla squadra di Erik ten Hag. I Red Devils hanno mostrato una buona solidità difensiva,…
Il Manchester United sta risalendo la classifica. Sesto posto occupato a quota ventuno punti a quattro distanze dall'Aston Villa in zona Europa League. I Red Devils stanno iniziando a sondare il…
La stagione del Manchester United è iniziata in modo incerto, con 18 punti fatti in 11 partite Premier League, annata seguita da un percorso ballerino in Champions League, caratterizzato da una…
Archiviata la decima giornata di Premier League, è tempo di EFL Cup per le formazioni. Tra i vari match che si giocheranno stasera c'è quello in programma tra Manchester United e Newcastle che andrà…
Antonio Conte è stato al centro di numerosi rumors di mercato. L'ex tecnico di Juventus e Inter tra le altre, è stato accostato a diverse panchine, su tutte quella del Napoli di Aurelio De Laurentiis,…
VIDEO Manchester United-Galatasaray: Onana, che errore! Icardi sbaglia il rigore Inizio di stagione difficile per il Manchester United che attualmente si trova a metà classifica al decimo posto con…
di Davide Raja Comincia la Premier League anche per un'altra big del calcio inglese come il Manchester United che nel posticipo delle 21.00 (ora italiana) ospiterà ad "Old Trafford" il Wolverhampton.
L'affare tra l'Inter e il Manchester United è prossimo dal diventare ufficiale: André Onana sarà il prossimo numero uno della compagine guidata da Erik ten Hag. Il portiere camerunense ha deciso di…
Manchester United-Fulham, probabili formazioni: Rashford sfida Mitrovic Il campionato più bello, ricco e competitivo del mondo si è appena concluso. Nel pomeriggio si è archiviata la trentottesima…
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Martial. All. Ten Hag. CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Chalobah,…
BRIGHTON: Steele; Caicedo, Webster, Dunk, Estupinan; Gilmour, Mac Allister; Enciso, Buonanotte, Mitoma; Welbeck. All: Roberto De Zerbi MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot;…
di Anthony Massaro Quasi tutto pronto per Brighton-Manchester United. Il match - valido per il recupero della 28a giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 21.00 all'Amex…
FORMAZIONI UFFICIALI In Italia il match tra Tottenham e Manchester United sarà trasmesso solamente da Sky che attiverà in tv i canali 201 e 213 (in 4K). Per lo streaming gli abbonati potranno…
di Anthony Massaro Quasi tutto pronto per Tottenham-Manchester United. Il match - valido per la 33a giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 21.15 allo stadio 'New White…
Il Brighon di Roberto De Zerbi si arrende ai calci di rigore in semifinale di FA Cup, al cospetto del più quotato Manchester United. Dopo un bugiardo zero a zero, nei tempi regolamentari, le due…
Parola a Carlos Tevez. L'ex attaccante di Manchester United, Juventus e Boca Juniors tra le altre è intervenuto ai microfoni di ESPN, affrontando diversi temi interessanti, tra cui lo storico…