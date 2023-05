Brighton-Manchester United 1-0: Mac Allister all’ultimo respiro! Vince De Zerbi

Termina 1-0 il match di Premier League tra Brighton e Manchester United

⚽️

All'Amex Stadium' è andato di scena il match valido per la 28a giornata del campionato di Premier League, tra il Brighton di Roberto De Zerbi, ottavo in classifica (con tre gare da recuperare) ed il Manchester United del tecnico Erik ten Hag, attualmente posizionato al quarto posto in graduatoria. Sfida terminata 1-0 che valeva tantissimo per entrambe le squadre, impegnate nella spietata lotta per accedere alle coppe europee.

-PRIMO TEMPO: Lo zero a zero finale dei primi quarantacinque minuti non rispecchia quanto visto tra le due squadre in campo. Tangibili intensità e ritmo, con entrambe le squadre brave ad offrire velocità d'esecuzione e qualità delle trame, sempre dipanate in verticale, con tante occasioni prodotte sia per i padroni di casa che per i 'Red Devils'. Prima occasione per il Manchester United sui piedi di Antony al 2'. Brividi per Steele che difende i pali della propria porta. Un giro d'orologio dopo ecco la risposta del Brighton: Wan-Bissaka si addormenta, Mitoma ruba il pallone e si presenta davanti a De Gea calciando direttamente sul volto del portiere spagnolo che resta a terra.

Al 13' ancora la compagine di De Zerbi: l'esterno giapponese slalomeggia in area e trova lo spazio giusto per calciare in mezzo a quattro maglie rosse. Pallone di poco al lato. Al ventottesimo la risposta degli ospiti: l'estremo difensore dei seagulls compie una prodezza su Rashford. L'attaccante inglese aveva saltato con facilità Caicedo ed era arrivato a calciare con il sinistro. Bel riflesso di Steele a negare il gol. Cinque minuti di buon ritmo ed ennesima occasione in favore del Brighton: Mac Allister prova il tiro a giro da fuori area dopo aver superato Bruno Fernandes. De Gea resta immobile vedendo il pallone sfilare di poco a lato. Al 45' l'ultima opportunità nitida per i padroni di casa: Buonanotte parte da destra e tenta di accentrarsi. Raddoppiato, calcia a giro con il sinistro cercando il palo lontano. Conclusione che termina di poco fuori.

-SECONDO TEMPO: Sui ritmi del primo tempo, anche nella ripresa le due compagini si sono dati battaglia con determinazione e coraggio. L'opportunità più nitida degli ospiti arriva al 72': Caicedo salva i suoi con Martial lanciato verso la porta. Intervento in scivolata che spedisce il pallone in calcio d'angolo.

Nel finale sarà assalto Brighton. Al minuto 85' Solly March fa tutto il campo palla al piede ed entra in aree. Tiro potente con il sinistro che però non risulta altrettanto preciso. Al novantesimo i seagulls ci riprovano con Mac Allister: l'argentino calcia potente con il sinistro da fuori area. Bella parata di De Gea che aveva la visuale coperta da tutti i suoi difensori. Al 90+5 altro tiro, sta volta di Caicedo e salvataggio miracoloso del portiere spagnolo. Evidente il tocco di Shaw sugli sviluppi del calcio d'angolo che ha portato al tiro del centrocampista respinto da De Gea. Rigore trasformato a tempo scaduto da Mac Allister che regala altri tre punti d'oro a Roberto De Zerbi, vendicando la semifinale di FA Cup, vinta dai Red Devils nella sfida dagli undici metri.