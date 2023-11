Saudi League, occhi puntati su Bruno Fernandes: interesse per l’ex Sporting Lisbona

La Saudi Pro League, il campionato di primo livello dell'Arabia Saudita, vuole espandersi sempre di più. Gli arabi hanno portato nel Medio Oriente diversi calciatori di primissima fascia su tutti Cristiano Ronaldo. Oltre al fuoriclasse portoghese sono arrivati anche Mane e Benzema per mostrare la voglia di far diventare il torneo arabo il più importante al mondo, cercando di superare la potenza della Premier League. Le società non stanno ferme e cercano di sondare il terreno per giocatori offrendo loro un ricco contratto convincendoli a sposare il loro progetto. Tra questi c'è Bruno Fernandes, l'ultimo nome finito nel mirino dei club sauditi, stando alla stampa araba , trequartista e capitano del Manchester United. Pronto per il portoghese, transitato anche per il nostro calcio con le maglie di Novara, Sampdoria e Udinese, un assegno da 100 milioni di euro che servirebbe ai Red Devils per convincersi della cessione. Bruno Fernandes (29) nel corso della stagione attuale ha messo a referto 15 presenze fra Premier, Champions League e Carabao Cup, con 3 gol e altrettanti assist.