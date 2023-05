Premier League, 38^ giornata: ok Everton e Aston Villa. Leeds e Leicester retrocessi

Si è concluso definitivamente il campionato in Premier League. La 38a giornata ha quindi segnato i verdetti definitivi: dalla lotta salvezza al posto in Conference League

Il campionato più bello, ricco e competitivo del mondo si è appena concluso. Nel pomeriggio si è archiviata la trentottesima giornata di Premier League. A partire dalle ore 17.30 si sono disputate tutte le partite del massimo torneo inglese. Gli obiettivi rimasti in palio erano la salvezza ed un posto in Conference League. Il verdetto finale indica: Leicester City e Leeds United in Championship ed Everton salvo. Mentre al settimo posto si è classificato l'Aston Villa di Unai Emery, condannando il Tottenham a non giocare le coppe europee il prossimo anno.