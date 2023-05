Manchester United-Fulham, probabili formazioni: Rashford sfida Mitrovic

Tra le gare pomeridiane della trentottesima - e ultima - giornata di Premier League , il Manchester United sfida il Fulham ad Old Trafford alle 17:30. Entrambe le compagini hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali: i padroni di casa hanno conquistato un posto in Champions League , i bianconeri sono già invece ampiamente salvi.

Stagione più che positiva per il Manchester United, che sotto la guida di Erik Ten Haag è al momento terzo in classifica dietro le corazzate Arsenal a Manchester City. In caso di vittoria, i Red Devils si assicurerebbero la terza posizione, che potrebbero perdere a vantaggio della rivelazione Newcastle. Tre vittorie consecutive per Bruno Fernandes e compagni nelle ultime cinque, scatto che gli ha permesso di assicurarsi un posto in Champions.