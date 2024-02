Nottingham Forest-Manchester United, le probabili formazioni: c’è Bruno Fernandes

Quasi tutto pronto per Nottingham Forest-Manchester United . Il match - valido per il quinto turno di FA CUP , edizione 2023/2024 - è in programma alle ore 20.45 allo stadio City Ground .

DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida tra Nottingham Forest e Manchester United è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.