Borussia Dortmund, vicino il ritorno di Sancho: da convincere il Manchester United

Il Borussia Dortmund è vicino al ritorno di Sancho in Germania. Rimane da convincere il Manchester United per l'operazione

Jadon Sancho si avvicina al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland l'esterno offensivo dovrebbe raggiungere la sua vecchia-nuova squadra nel ritiro di Marbella, dove sta preparando la ripresa della stagione, in un periodo in cui la Bundesliga è ferma per la consueta pausa invernale.

L'emittente tedesca informa che il calciatore ha già accettato tutte le condizioni poste dal BVB, mentre manca ancora quello fra i due club. Il Manchester United ha investito tantissimo per lui, spendendo nel luglio 2021 ben 85 milioni. Cifra non ripagata da prestazioni all'altezza dell'inglese, al punto che lo stesso Sancho è uscito dal giro della nazionale. A complicare le cose il pessimo rapporto con Erik ten Hag sfociato in una lite a settembre, che ha di fatto posto fine alla sua avventura con i red devils. L'ultima presenza di Sancho infatti risale a fine agosto quando entrò nell'ultima mezz'ora della partita contro il Nottingham Forest, terza giornata di Premier League. Proprio per questa particolare situazione, il coltello dalla parte del manico ce l'ha il Borussia Dortmund che può ottenere Sancho a condizioni di vantaggio. L'ipotesi più concreta è quella del trasferimento in prestito. Sancho-bis operazione possibile.