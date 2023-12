Manchester United-Aston Villa, probabili formazioni: Hojlund sfida Watkins. Ok Diaby

Il Manchester United è chiamato a una reazione immediata dopo la sconfitta di sabato contro il West Ham. I Red Devils sono attualmente all'ottavo posto in classifica, a 8 punti dalla zona Champions League e a 12 punti dall'Arsenal capolista. Unai Emery, invece, ha portato l'Aston Villa a un sorprendente terzo posto in classifica. I Villans sono in serie positiva da 10 gare in tutte le competizioni e sono la squadra più in forma del momento. La partita si preannuncia molto equilibrata. L'Aston Villa ha un'ottima difesa, ma l'attacco dell'United è ancora pericoloso. Hojlund, Antony e Bruno Fernandes possono fare la differenza. I pronostici danno favoriti i Red Devils, ma l'Aston Villa non sarà una vittima facile. La partita si giocherà a Old Trafford, ma i Villans hanno già dimostrato di poter vincere anche in trasferta.