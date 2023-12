Le probabili formazioni e la giornata di Serie B: Sampdoria, big match con Bari

Parte la diciannovesima giornata: la capolista Parma a Brescia, il Bari di Marino contro la Sampdoria per il rilancio. Occhio a Cosenza-Como

Tutto pronto per il Boxing Day di Serie B. Alle 12.30 in campo Reggiana-Catanzaro, sfida tra neopromosse dalla Lega Pro. C’è anche la Feralpisalò, il club di Zaffaroni ha vinto le ultime due gare e ora se la vedrà con il Venezia. Il Como del duo Fabregas-Roberts affronta in trasferta il Cosenza, il Parma capolista e imbattuto al Tardini è ospite del Brescia. Chiude la diciannovesima giornata un Sampdoria-Bari che vede due grandi del calcio cadetto deluse.