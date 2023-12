Cremonese, Pickel salta il Palermo: “La squadra farà bene anche senza di me”

"Sono felice per i miei due gol, alla fine non conta però chi segna. Conta solo aiutare la squadra a vincere". Lo ha detto Charles Pickel al termine della sfida contro il Modena , come riportato da "Cuoregrigiorosso". Autore di una doppietta in occasione della gara andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Zini", il centrocampista del Palermo salterà la sfida contro il Palermo - in programma martedì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" - poiché dovrà scontare un turno di squalifica.

"L’ammonizione? Non bene, ma sono un giocatore che dà sempre il 100%, non rifletto sul momento. È successo così e non va bene, ma si può fare bene anche senza di me a Palermo. Sono sempre a disposizione del mister, oggi ho segnato due gol ma non guardo il mio score personale. Guardo la prestazione in generale, è stata una bella partita. Conta aiutare la squadra. Una dedica? Alla mia famiglia svizzera, sono entrambi venuti allo stadio. Bello segnare due gol davanti a loro! Ancora più bello davanti a tutti i nostri tifosi, sempre pronti a darmi una grande carica. La sconfitta contro la Feralpisalò? Non è stata una bella prova, oggi (ieri, ndr) abbiamo reagito, facendo quello che dobbiamo fare. Nella ripresa abbiamo gestito quello che dovevamo fare. Noi siamo pronti a batterci contro qualsiasi squadra".