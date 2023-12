Palermo-Cremonese, Vazquez sul cammino dei rosa: “El Mudo” e il passato che ritorna

Tra il futuro che incombe e il passato che ritorna c'è un presente spietato che mette di fronte Franco Vazquez e il Palermo . "El Mudo" da una parte, il rosanero dall'altra. In comune la strada trafficata che porta alla Serie A e il casello "Renzo Barbera" dove Palermo e Cremonese si affronteranno a caccia di punti pesanti in vista del girone di ritorno della corrente stagione agonistica.

Diciotto partite giocate dal 1' minuto sulle venti complessive. Una precisione del 75.7% nei passaggi effettuati dei quali, quasi tre progressivi ogni novanta minuti. Ben quindici dribbling riusciti a dare prova della bravura dell' ex Siviglia a creare superiorità numerica con guizzi traboccanti di classe. Vazquez è tra i calciatori più difficili da fermare nell'uno contro uno in Serie B .

L'attuale jolly offensivo della Cremonese ha un legame profondo e viscerale con la città di Palermo . 109 presenze , 22 gol e 21 assist con la maglia rosanero cucita sul petto. Una promozione dalla Serie B alla A da protagonista, una coppia pazzesca formata con l'attuale attaccante della Roma Paulo Dybala e una salvezza in Serie A ottenuta in extremis contro il Verona al culmine di una stagione travagliata sotto molteplici punti di vista.

Nell'annata del salto di categoria Vazquez debuttò, dopo la parentesi al Rayo Vallecano, in un Palermo-Modena (0-0) prendendo il posto di Valerio Verre, anche esso ex centrocampista, giunto alla corte di Corini per pochi mesi nella passata stagione. Il gol, invece, che sancì il ritorno in massima serie della formazione allora allenata da Iachini fu messo a segno proprio dal Mudo sul campo del Novara. Palermo e Cremonese rappresenta settima contro terza della Serie B, e tre lunghezze di differenza che separano le due squadra. Un incrocio al Barbera che Franco vivrà con particolare emozione dopo la magia del Natale.