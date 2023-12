Cremonese, Stroppa: “Palermo? Stadio straordinario, sarà partita di altra categoria”

Dopo il 4-0 contro il Modena, la Cremonese affronterà la squadra di Eugenio Corini fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera".

"Quando ho cominciato sembrava un tabù, non lo era per entusiasmo e prestazioni. I ragazzi sono stati bravi a lavorare, ora è difficile imporsi qui. Mi piace, è bello così. Un premio ai calciatori, c’è un percorso straordinario che stiamo facendo". Così Giovanni Stroppa, come riportato da "Cuoregrigiorosso" al termine della sfida contro il Modena, terminata con il risultato di 4-0 in favore di Franco Vazquez e compagni. Il tecnico della Cremonese, prossimo avversario in campionato del Palermo, ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra.

L'ANALISI -"Una prova importante dal punto di vista del gioco e del carattere, abbiamo dettato bene i tempi della partita stessa. Abbiamo dato una risposta, se c’era bisogno. Confermato che con la FeralpiSalò è stato un episodio. Siamo tornati più forti. Credo ci sia da poter lavorare sempre e meglio. Gli episodi devono andare dalla nostra parte. La volontà è cercare di dominare, abbiamo fatto una prova eccellente contro una squadra che ti mette in difficoltà se sai palleggiare. La squadra si è elevata a un livello superiore".

PALERMO -"L'importante è essere tornati a ciò che stavamo facendo prima. Ci deve dare ancora più forza mentale. Tra tre giorni avremo una gara ancora di livello, giochiamo in uno stadio straordinario. Sarà una partita di un’altra categoria contro una squadra di super blasone. Bisogna mettere in campo le armi di oggi (ieri, ndr). Siamo stati bravi a non prendere gol ancora, è una squadra intera che lavora su questo. Bravi tutti a non far giocare la squadra avversaria ed a non concedere occasioni. Si lavora tutti insieme per evitare gol subiti, sono contento poi di chi ha segnato e di come si arriva a fare gol".

SU CODA -"Sottolineiamo anche il lavoro di Coda. Il palo poteva essere gol, chiaro che vorremmo sempre tenere Coda lì davanti alla classifica marcatori, ma è fondamentale il lavoro nelle due fasi. È bravissimo nell’applicazione, nel non far giocare gli avversari. Il Modena palleggia e ti fa correre a vuoto. Creano condizioni al gioco nella fase difensiva avversaria. Noi abbiamo fatto bene grazie all’atteggiamento e alla ferocia di tutti. Anche Okereke ha fatto benissimo, meritava di giocare perché si è allenato benissimo. Lo stesso Abrego, Quagliata, Tuia, senza dimenticare Ciofani nel finale. Per me chi è entrato è stato bravo a mantenere equilibrio e a non permettere agli avversari di rientrare in partita".

