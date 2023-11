Manchester United, primi nomi di mercato: interessa parecchio Griezmann

Il Manchester United sta risalendo la classifica. Sesto posto occupato a quota ventuno punti a quattro distanze dall'AstonVilla in zona Europa League. I Red Devils stanno iniziando a sondare il terreno per possibili operazioni di calciomercato in entrata. L'ultimo nome è quello di Antoine Griezmann che potrebbe ripartire dalla Premier League. L'attaccante francese, il quale più volte ha espresso il desiderio di voler tentare nuove avventure, piace parecchio alla squadra di Ten Hag: secondo quanto riportato da El Nacional il club avrebbero già sondato il terreno per capire la disponibilità da parte dell'attaccante francese di trasferirsi a Old Trafford proponendo un'offerta monstre da 21 milioni di euro a stagione, quasi il triplo di quanto guadagna attualmente all'Atletico Madrid. L'obiettivo del club inglese è quello di ripartire mettendo l'attaccante della nazionale francese al centro del nuovo progetto.