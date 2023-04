Tottenham-Manchester United, probabili formazioni: debutto Mason, ten Hag con Eriksen

La preview e le probabili formazioni del match tra Tottenham e Manchester United

di Anthony Massaro

Quasi tutto pronto per Tottenham-Manchester United. Il match - valido per la 33a giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 21.15 allo stadio 'New White Hart Lane'.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM In casa 'Spurs' la situazione continua a peggiorare di settimana in settimana. Dopo il fisiologico addio di Antonio Conte - al netto delle dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta contro il Milan e quelle nel post gara di Southampton-Tottenham3-3 - la società londinese è andata in caduta libera. Peccando in primis di visione, affidando una panchina prestigiosa quanto delicata al vice del tecnico pugliese, Cristian Stellini e poi di stile, lasciando rimborsare ai giocatori il biglietto dei propri tifosi, dell'ultimo match perso 6-1 contro il Newcastle United. Un risultato che, oltre ad esser costato la panchina all'ex mister dell'Alessandria, macchia in modo indelebile la storia del club nord-londinese.

Ad oggi, il Tottenham è settimo a quota 53 punti in classifica e dista sei punti dal quarto posto, occupato proprio dal Manchester United. Quest'ultimo, avversario di giornata in Premier League. Con il ritorno al ruolo di primo allenatore ad interim per Ryan Mason, la società 'Spurs' spera di poter terminare in modo dignitoso la stagione e centrare per lo meno un piazzamento europeo. Proprio come accaduto nel 2021, con l'esonero di José Mourinho ed il subentro del classe 1991 inglese, con il quale si raggiunse l'accesso alla Conference League.

In vista del match contro i 'Red Devils', questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico debuttante. Davanti a Forster, Romero, Dier e Davies comporranno la linea difensiva. Porro e Perisic agiranno da esterni alti, con Hojbjerg e Skipp tandem di interni in linea mediana. Nel tridente, Kulusevski e Son agiranno al fianco di Kane, che occuperà il ruolo di punta centrale.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED I 'Red Devils' nell'attuale stagione agonistica sono tornati sulla retta via dopo annate deludenti e scarne di risultati. Salutato Cristiano Ronaldo, quest'anno la compagine di Erik ten Hag ha spiccato il volo: trionfando in Carabao Cup, giocandosi ancora oggi la qualificazione ai prossimi gironi di Champions League attraverso il campionato e staccando il pass per la finale di FA Cup. Fallimento ampiamente deludente quello in Europa League, nel quale Casemiro e compagni hanno perso il doppio confronto con il Siviglia, regalando più di qualcosa alla formazione spagnola nelle due sfide.

L'ex Ajax con il suo gruppo è quarto in Premier League, ha raccolto 59 punti e sta svolgendo un lavoro eccellente sotto il profilo tattico, atletico e mentale. Un processo articolato e graduale di crescita e identificazione della squadra nei meandri della sua filosofia calcistica. Audacia, indole propositiva, intensità e coraggio. Imporre il proprio gioco, fare la partita, azzannare l'avversario, detenere il comando delle operazioni e attaccare la porta. Al Manchester United, erano da anni che non si intravedevano tali caratteristiche tecnico-tattiche. Dunque, il percorso intrapreso da ten Hag tra le mura di 'Old Trafford' è più che positivo.

In vista del match contro il Tottenham, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico olandese. Davanti a De Gea; Lindelof e Maguire comporranno il tandem di centrali difensivi; Wan-Bissaka e Shaw agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Eriksen e Casemiro interni in zona nevralgica, mentre Antony e Rashford saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Sabitzer il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Martial.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TOTTENHAM (3-4-3) : Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. ALL: Mason

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) : De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Eriksen, Casemiro, Sabitzer; Antony, Martial, Rashford. ALL: ten Hag

DOVE VEDERE IL MATCH — In Italia il match tra Tottenham e Manchester United sarà trasmesso solamente da Sky che attiverà in tv i canali 201 e 213 (in 4K). Per lo streaming gli abbonati potranno connettersi alla App Sky Go, inoltre sarà attivo il servizio on demand di Now TV.