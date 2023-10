Conte, non solo Serie A: occhi puntati anche dal Manchester United sull’ex Inter

Antonio Conte è stato al centro di numerosi rumors di mercato. L'ex tecnico di Juventus e Inter tra le altre, è stato accostato a diverse panchine, su tutte quella del Napoli di Aurelio De Laurentiis, come possibile sostituto di Rudi Garcia. La società partenopea ha deciso di dare un'altra chance al mister portoghese e di conseguenza la trattativa non è avanzata. Adesso spunta una nuova pretendente per il coach italiano con un passato in Inghilterra al Chelsea. Proprio una squadra britannica ha addossato gli occhi su Conte e il club in questione, secondo quanto riportato dai colleghi della redazione del Sun, è il Manchester United. La squadra di Ten Hag, si trova attualmente ottava a quindici punti, a meno sei dalla capolista.