Napoli, senti Conte: “Non prendo squadre in corsa. Addio alla Juventus? Sono pentito”

"Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima". C0sì Antonio Conte , ex tecnico di Juventus e Chelsea che è stato al centro di rumors che l'hanno visto vicino al Napoli dato l'inizio di campionato un po' traballante da parte dell'attuale allenatore azzurro Rudi Garcia. Sulle proprie scelte ha parlato lo stesso ex CT della Nazionale da Francesca Fagnani, nel corso del programma Rai "Belve".

"L'addio di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi... Decisi di andar via", ha aggiunto.

Mancini in Arabia - "Non voglio entrare nella sua vicenda ma le posso dire che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a Mancini come ad altri e mi ci metto anche io. Offerte anche per me? Io ho rifiutato".