Brighton-Manchester United, probabili formazioni: De Zerbi sfida ten Hag con Welbeck

All'Amex Stadium a partire dalle ore 21.00 si affronteranno Brighton e Manchester United. Match valido per il recupero della 28a giornata di Premier League nella quale De Zerbi e ten Hag si sfideranno nuovamente dopo la semifinale di Carabao Cup

di Anthony Massaro

Quasi tutto pronto per Brighton-Manchester United. Il match - valido per il recupero della 28a giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 21.00 all'Amex Stadium'.

COME ARRIVA IL BRIGHTON Il Brighton è la piacevole sorpresa del calcio moderno. Una squadra che diverte, propone un calcio attrattivo ed efficace allo stesso tempo. Un impianto di gioco che eleva al massimo del potenziale i suoi giocatori e macina punti come se fosse una big della Premier League. Con Roberto De Zerbi in panchina i 'Seagulls' hanno totalizzato 39 punti in 25 partite per quanto concerne il campionato. Grande percorso quello in FA Cup, competizione nella quale Dunk e compagni sono stati eliminati a testa altissima, in semifinale, ai calci di rigore, proprio contro i 'Red Devils'. Quest'ultimi, avversari di giornata.

Diamanti: “De Zerbi intrigante a Palermo ma in quei tempi lì duravi poco” — Piazzato all'ottavo posto, il club biancoblu ha ben tre gare in meno rispetto alla maggior parte delle contendenti, ed è ancora in piena corsa per un posto per la prossima edizione dell'Europa League. Un risultato che sarebbe clamoroso, al netto di investimenti e progetti iniziali. L'ultimo match vinto contro il Wolverhampton per 6-0 è l'ennesima certificazione del valore del lavoro proposto dal tecnico ex Palermo e Sassuolo in quel della società inglese. Travolta la compagine di Lopetegui con la maggior parte delle seconde linee, l'incontenibile banda De Zerbi si appresta a sfidare il Manchester United con grande determinazione. L'intento è quello di riscattare la sconfitta dello scorso 23 aprile, nella quale i Seagulls sono usciti sconfitti, nonostante si siano dimostrati superiori per larghi tratti della disputa, che ha permesso alla compagine di Erik ten Hag di staccare il pass per la finale della competizione più antica della storia inglese.

FA Cup, Brighton-Manchester United: ten Hag batte De Zerbi ai rigori e vola in finale — Il tecnico bresciano si appresta a sfidare De Gea e compagni con il suo marchio di fabbrica: il consueto 4-2-3-1. Spartito di un calcio propositivo, intenso e verticale. Feroce agonisticamente e a tratti arrembante. Davanti a Steele; Colwill e Dunk comporranno il tandem di centrali difensivi; Estupinan e Gross agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Caicedo e Mac Allister interni in zona nevralgica, mentre March e Mitoma saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Enciso il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Welbeck.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED I 'Red Devils' nell'attuale stagione agonistica sono tornati sulla retta via dopo annate deludenti e scarne di risultati. Salutato Cristiano Ronaldo, quest'anno la compagine di Erik ten Hag ha spiccato il volo: trionfando in Carabao Cup, giocandosi ancora oggi la qualificazione ai prossimi gironi di Champions League attraverso il campionato e staccando il pass per la finale di FA Cup. Fallimento ampiamente deludente quello in Europa League, nel quale Casemiro e compagni hanno perso il doppio confronto con il Siviglia, regalando più di qualcosa alla formazione spagnola nelle due sfide.

Tottenham-Manchester United 2-2: aprono Sancho e Rashford, rimontano Porro e Son — L'ex Ajax con il suo gruppo è quarto in Premier League, ha raccolto 63 punti e sta svolgendo un lavoro eccellente sotto il profilo tattico, atletico e mentale. Un processo articolato e graduale di crescita e identificazione della squadra nei meandri della sua filosofia calcistica. Audacia, indole propositiva, intensità e coraggio. Imporre il proprio gioco, fare la partita, azzannare l'avversario, detenere il comando delle operazioni e attaccare la porta. Al Manchester United, erano da anni che non si intravedevano tali caratteristiche tecnico-tattiche. Dunque, il percorso intrapreso da ten Hag tra le mura di 'Old Trafford' è più che positivo.

Siviglia-Manchester United 3-0, Red Devils eliminati. C’è la Juventus in semifinale — In vista del match contro il Brighton, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico olandese. Davanti a De Gea; Lindelof e Shaw comporranno il tandem di centrali difensivi; Wan-Bissaka e Malacia agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Casemiro e Fernandes interni in zona nevralgica, mentre Antony e Sabitzer saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Eriksen il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Rashford.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Gross, Colwill, Dunk, Estupinan; Caicedo, Mac Allister; Marzo, Enciso, Mitoma; Welbeck. ALL: De Zerbi

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro; Fernandes, Sabitzer, Eriksen, Antony; Rashford. ALL: ten Hag

DOVE VEDERE IL MATCH — Brighton-Manchester United verrà trasmessa in diretta su Sky al canale Sky Sport Football (203 del satellite).