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Dopo settimane di voci e indiscrezioni, la matassa più imbrogliata di questa prima parte d'estate è riuscita a sbrogliarsi: il Milan dovrebbe aver trovato il suo tecnico per la prossima stagione. Tra Iraola prima, Slot successivamente e le insistenti voci su Glasner, chi l'ha spuntata alla fine è un volto chiaccherato solo negli ultimi giorni: Ruben Amorim.

ACCORDO VERBALE CON AMORIM

Il tecnico, uscente da un'esperienza deludente dal Manchester United, è pronto a raccogliere l'eredità - non proprio rosea - del collega Max Allegri, esonerato al termine di una stagione che ha visto i rossoneri uscire dalla zona Champions proprio all'ultima giornata, perdendo contro il già salvo Cagliari. Un risultato impensabile fino alle ultime dieci gare, ma che ha rappresentato un fallimento su tutta la linea. L'idea, fin da subito, nella dirigenza rossonera, era quella di ripartire da un profilo internazionale e giovane - come testimoniano gli altri tecnici cercati. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il tecnico portoghese ha trovato l'accordo con il Milan fino al 2028 - con opzione fino al 2029 - e dovrebbe firmare in settimana. Amorim ha dalla sua un calcio con un'idea moderna e alle spalle un'ottima esperienza con lo Sporting Lisbona, con sei trofei conseguiti in altrettante stagioni. In mezzo, come accennato, una brutta esperienza al Manchester United, culminata con l'esonero di pochi mesi fa.

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