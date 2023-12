Manchester United-Bayern Monaco, probabili formazioni: Hojlund sfida Kane e Coman

La preview e le probabili formazioni del match tra Manchester United e Bayern Monaco, valido per la sesta giornata del girone di Champions League.

⚽️

La partita tra Manchester United e Bayern Monaco è valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024. La partita si gioca oggi 12 dicembre 2023 alle 21:00 ora allo stadio Old Trafford, in Inghilterra.

La compagine di Erik ten Hag è chiamata all'impresa questa sera! Al netto dei quattro punti raccolti nelle cinque gare giocate in questo raggruppamento europeo, dovrà obbligatoriamente battere il Bayern Monaco capolista e già qualificato agli ottavi da primo della classe. Ma battere i tedeschi potrebbe non bastare per qualificarsi, gli inglesi, infatti, devono anche sperare in un pareggio tra Galatasaray e Copenhagen. Quindi, la situazione sicuramente non li favorisce e con ogni probabilità si ritroveranno fuori dalle migliori sedici di questa Champions. Inoltre, i Red Evils non vengono, neanche, da un buon periodo in campionato. Nella corrente PremierLeague, Onana e compagni hanno raccolto soli 27 punti in 16 giornate, trovandosi quasi al giro di boa al sesto posto in graduatoria. L'ultimo ko interno contro il Bournemouth (di 0-3) non ha fatto altro che gettare maggiormente nello sconforto tutta la galassia Manchester United.

Il Bayern Monaco, come detto è già qualificato e potrebbe anche abbassare la guardia nel match di questa sera. A prescindere da qualsiasi risultato, infatti, i bavaresi si ritroveranno teste di serie al sorteggio che decreterà i prossimi ottavi di finale. Ma sicuramente la squadra di Tuchel ha più di qualcosa da farsi perdonare, vista l'ultima sconfitta di 5-1 subita in quel di Francoforte, nell'ultimo turno di Bundesliga. Questo sicuramente porterà negli animi di Kane e compagni grande voglia di rivalsa.

PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilón; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Højlund.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane.

DOVE VEDERE IL MATCH — La sfida tra Manchester United e Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Old Trafford di Manchester, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Manchester United-Bayern Monaco è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.