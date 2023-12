Union Berlino-Real Madrid, probabili formazioni: Ancelotti con Díaz, Gosens dal 1′

La sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League è in programma alle ore 21:00.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera in Germania. Alle ore 21:00, all'Alte Försterei, l'Union Berlino ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella sesta ed ultima gara valevole per la fase a gironi di Champions League. Se gli spagnoli hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale, i padroni di casa sono obbligati a vincere per sperare di chiudere al terzo posto ed approdare in Europa League. Tuttavia, servirà contestualmente il passo falso del Braga, impegnato contro il Napoli di Walter Mazzarri. Una missione tutt'altro che semplice.

Sono quindici i punti conquistati fin qui dai Blancos, in vetta alla classifica del Gruppo C grazie alle cinque vittorie di fila ottenute. Tredici i gol all'attivo, cinque le reti subite. Mentre in Liga, il Real Madrid occupa il secondo posto a quota trentanove punti, a -2 dalla capolista Girona ed a +5 da Atletico Madrid e Barcellona. Uno score frutto di dodici successi, tre pareggi e una sconfitta. Sono appena due, invece, i punti conquistati dall'Union Berlino, all'ultimo posto della classifica del Gruppo C, alla luce di due pareggi e tre ko, con quattro reti siglate e sette gol incassati. Anche in Bundesliga i tedeschi non stanno particolarmente brillando: dieci i punti ottenuti in tredici partite, con Leonardo Bonucci e compagni che occupano il quindicesimo posto. Uno score frutto di tre vittorie, un pareggio e ben nove sconfitte. Tuttavia, lo scorso weekend, l'Union è riuscito a ritrovare una vittoria che mancava da tre mesi e mezzo (successo interno per 3-1 contro il Borussia Moenchengladbach).

Al cospetto della squadra allenata da Nenad Bjelica, Ancelotti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Thibaut Courtois, Eder Militao, Vinicius Junior, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni e Arda Guler. Mentre il tecnico dell'Union Berlino dovrà fare a meno di Danilho Doekhi e con ogni probabilità anche di Sheraldo Becker. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — UNION BERLINO (4-2-3-1): Roennow; Roussillon, Diogo Leite, Knoche, Juranović; Khedira, Haberer; Laidouni/Hollerbach, Volland, Gosens; Behrens. Allenatore: Nenad Bjelica.

REAL MADRID (4-3-3): Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modrić/Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz. Allenatore: Carlo Ancelotti.

DOVE VEDERE UNION BERLINO-REAL MADRID — La sfida Union Berlino-Real Madrid verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Napoli-Union Berlino è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

