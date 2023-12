Napoli-Braga, probabili formazioni: Mazzarri con Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli di Mazzarri affronta il Braga di Artur Jorge per blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata.

Quasi tutto pronto per Napoli-Braga . La gara è valida per la 6ª giornata giornata del Gruppo C di Champions League ed è in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La squadra di Mazzarri ha tre risultati utili per passare il turno: vittoria, pareggio e anche anche sconfitta con un gol di scarto. Qualora Kvaratskhelia e compagni dovessero perdere con due gol di scarto scivolerebbero al terzo posto nella classifica del Gruppo C. Il Napoli arriva a questo delicato appuntamento dopo tre sconfitte consecutive ottenute contro Real Madrid, Inter e Juventus. La voglia di riscatto non manca specie ad Osimhen che ieri è volato a Marrakech, in Marocco, per la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro africano.