Bigon: “Ecco il vero problema del Napoli. Meritavano di più con Inter e Juventus”

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal consulente del City Football Group ed ex direttore sportivo del Napoli.

"Il Napoli sta facendo già benissimo con Walter in panchina, meritava molto di più di quello che ha raccolto". Lo ha detto Riccardo Bigon, intervenuto ai microfoni di "Radio Punto Nuovo", nel corso di "Punto Nuovo Sport". Diversi i temi trattati dal consulente del City Football Group ed ex direttore sportivo del Napoli: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Walter Mazzarri, reduce dalla sconfitta rimediata contro la Juventus, alla sua lunga esperienza in Campania. Ma non solo... "I miei colpi preferiti al Napoli? Cavani e Mertens, hanno fatto la storia del club. Sono molto legato anche a Jorginho, che veniva da soli 6 mesi di Serie A a Verona. E poi Albiol e Callejon, presi di concerto con Rafa. Ce ne sono tantissimi, anche Ghoulam scoperto quasi dal nulla. Era destinato a diventare un terzino a livello mondiale, senza infortuni", le sue parole.

L'ANALISI -"Con l'Inter e con la Juventus ha giocato meglio, sta facendo fatica a concretizzare. La strada tracciata, però, è quella giusta, se la squadra riuscirà a seguirlo senza abbattersi moralmente. In questo caso il futuro sarà roseo. Lavorare con De Laurentiis? Nella mia esperienza, sono stati sei anni dove il presidente è sempre stato molto presente nelle scelte economiche e di budget del club, come giusto che sia. Dal punto di vista tecnico, nelle mie annate, è stata una gestione molto semplice: dovevamo aggiornarlo delle nostre idee, ma non c'è mai stata alcuna difficoltà. Quando si ha a che fare con personalità così forte, bisogna trovare la chiave per trovare un costante dialogo costruttivo. Sono stati anni molto produttivi e formativi per me".

MERCATO -"Mazzarri e il mercato di gennaio? Adesso è molto diverso rispetto a 12 anni fa. Avevamo lavorato già insieme alla Reggina, quindi sapevo già cosa chiedesse dal mercato. In generale, però, Walter non è un allenatore che fa richieste di singoli o di nomi in particolari. Bisogna conoscere bene il suo calcio per prendere poi gli elementi giusti. A Napoli non mancano ora le personalità giuste per capire cosa serve a Mazzarri. Tuttavia non credo che la rosa abbia bisogno di rinforzi, visto che è già all'altezza dell'obiettivo quarto posto. I problemi ora sono legati più all'entusiasmo e al morale dell'ambiente, bisogna prendere continuità dopo tre incontri tremendi contro Real, Inter e Juve, avversari contro i quali puoi sempre perdere. Ora nelle prossime 4-5 partite si vedrà davvero se la squadra sta recependo i nuovi dettami di Mazzarri".

