Trevisani: “Girona e Palermo opposti, ma sono entrambe del City Group. Allenatori…”

Un parallelismo suggestivo che evidenzia il momento di due realtà in antitesi sotto vari punti di vista, seppur club appartenenti alla medesima holding. Girona e Palermo fanno parte della prestigiosa galassia del City Football Group ma, come evidenzia il noto giornalista e telecronista di Mediaset, Riccardo Trevisani, esprimono filosofie di calcio diverse e rendimenti opposti nei rispettivi campionati di pertinenza. Questo il pensiero espresso dall'ex voce della redazione di Sky Sport, nel corso di un podcast su "Cronache di Spogliatoio".

"Il Girona ha fatto 38 gol in 16 giornate, quasi 2,5 di media a partita con una squadra di gente poco conosciuta. Il Girona ha un allenatore che si chiama Michel, ha 50 anni e stanno prendendo a calci nelle palle la Liga Spagnola, gioca un calcio bellissimo. Ha fatto 4 gol al Barcellona e sono gol presuntuosissimi. Viva il Girona che sta regalando alla Liga spagnola il titolo di Girona della Morte. Sarei felice se vincesse il campionato. Non si capisce come la stessa proprietà faccia giocare sia il Girona che il Palermo. Il Palermo al Tardini era avanti 3-1 a Parma con 0,15 di aspective gol, il Parma era a 1,25, poi è successo l’inferno nel finale. Le società mettono un tot di cose per i club, ma poi ci sono gli allenatori e i giocatori. Tu vedi giocare entrambe le squadre e pensi siano proprio agli opposti2".