LE PAGELLE DI PARMA-PALERMO 3-3. Due invenzioni di Brunori e un errore difensivo prima della rimonta al 95′

Il Palermo si fa rimontare due gol nei minuti di recupero e torna da Parma con un solo punto dopo aver illuso i 2000 tifosi sugli spalti e i tantissimi da casa per 90 minuti. Nonostante i gol, il Palermo anche oggi non ha brillato per gioco e si è affidato alle invenzioni dei singoli (Brunori) e agli errori degli avversari prima della ormai consueta rimonta. Se si vuole guardare al bicchiere mezzo pieno, è un punto importante in casa della capolista. Se si guarda al bicchiere mezzo vuoto, il Palermo ha fatto tre gol su tre tiri e ha praticamente sempre subito gli avversari. Sabato prossimo al Barbera contro il Pisa, i rosa sono chiamati a dare delle risposte.